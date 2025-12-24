Φωτιά σε ταξί στο Πεδίον του Άρεως: Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (24/12) όταν ξέσπασε φωτιά σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας.
Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Πεδίον του Άρεως, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Μαυροματαίων, από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
