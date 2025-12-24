Μενού

Φωτιά σε ταξί στο Πεδίον του Άρεως: Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά σε ταξί στο Πεδίον του Άρεως προκάλεσε συναγερμό και διακοπή κυκλοφορίας στη Μαυροματαίων το βράδυ της Τετάρτης.

Reader symbol
Newsroom
περιπολικό-αστυνομία
Ελληνική αστυνομία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (24/12) όταν ξέσπασε φωτιά σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας.

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Πεδίον του Άρεως, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Μαυροματαίων, από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ