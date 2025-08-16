Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα: Καταστράφηκε το όχημα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα, στην περιοχή του Τρουμπέτα, με κατεύθυνση προς Χωροεπισκόπους.

Όπως αναφέρει το enimerosi.com, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το μεσημέρι του Σαββάτου 16/8, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί στη γύρω βλάστηση.

Επιπλέον, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός στο συγκεκριμένο συμβάν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media διακρίνεται η φωτιά να έχει καταστρέψει ολοσχερώς το πίσω τμήμα του οχήματος.