Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: «Άκουγα μόνο τζάμια που έσπαγαν και φωνές» - Μαρτυρίες ενοίκων

«Άκουγα μόνο τζάμια που έσπαγαν και φωνάζανε. Αυτό άκουγα μόνο, και τους καπνούς». Με αυτά τα λόγια, μια γυναίκα που διέμενε στον όγδοο όροφο περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε σήμερα το μεσημέρι, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια.

Όπως εξήγησε η ίδια στο Orange Press Agency, οι καπνοί που ανέβαιναν από τους κάτω ορόφους έγιναν γρήγορα τόσο πυκνοί, που οι ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα δωμάτια, αδυνατώντας να κινηθούν και να αναπνεύσουν.

Έκρηξη στο ισόγειο και πανικός στα παράθυρα

Η πυρκαγιά, η οποία μετέτρεψε το κτίριο σε παγίδα, φέρεται να ξεκίνησε από την υποδοχή ή το ισόγειο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με μαρτυρία δεύτερου ενοίκου, η φωτιά ξέσπασε όταν σημειώθηκε έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν σε διαδικασία φόρτισης.

Αν και οι φλόγες περιορίστηκαν σχετικά γρήγορα, ο μαύρος, τοξικός καπνός εξαπλώθηκε ακαριαία μέσω του κλιμακοστασίου προς τους υπερκείμενους ορόφους.

Μέσα στον πανικό που ακολούθησε, πολλοί από τους διαμένοντες βγήκαν στα παράθυρα ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ ορισμένοι αναγκάστηκαν να σπάσουν τα τζάμια των δωματίων τους προκειμένου να εισέλθει καθαρός αέρας και οξυγόνο.

Η επιχείρηση εκκένωσης της Πυροσβεστικής

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και σωτήρια. Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Αρχιπύραρχος Βασίλης Ζαφείρης, η υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 11:47 το μεσημέρι.

«Αμέσως κινητοποιήθηκαν 8 υδροφόρα οχήματα, δύο ειδικά οχήματα, ένα κλιμακοφόρο και ένα βραχιονοφόρο και 25 άτομα. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ισόγειο χώρο όπου άμεσα έγινε κατάσβεση, όμως είχαν ανεβεί οι καπνοί στους υπερκείμενους ορόφους και κάναμε εκκένωση όλων των δωματίων των ατόμων που ήταν μέσα», ανέφερε ο Αρχιπύραρχος.

Ένας άλλος ένοικος σημείωσε πως, ευτυχώς, η φωτιά δεν κατάφερε να διεισδύσει στο εσωτερικό των ορόφων και των δωματίων, γεγονός που επέτρεψε στους πυροσβέστες να οδηγήσουν τον κόσμο έξω με ασφάλεια.

Τρεις τραυματίες στα νοσοκομεία

Παρά την έγκαιρη επέμβαση, τρεις αλλοδαποί ένοικοι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οδηγήθηκε και ένας ακόμη ένοικος που έφερε σωματικά τραύματα από τη συνολική αναταραχή. Ένα τρίτο άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Να σημειωθεί ότι ο 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας, διασωληνώθηκε ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης από τη μονάδα εγκαυμάτων.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός άνδρα, του οποίου η σύζυγος κινδύνευσε άμεσα: «Παραλίγο να πεθάνει η γυναίκα μου στον έκτο όροφο. Τώρα είναι μέσα στο ασθενοφόρο και της δίνουν οξυγόνο, παραλίγο να χάσει τη ζωή της», δήλωσε εμφανώς αναστατωμένος.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού το ΕΚΑΒ ανέπτυξε ισχυρή δύναμη, στην οποία συμμετείχαν 5 ασθενοφόρα και 2 διασώστες με μοτοσικλέτες. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και χορήγησαν οξυγόνο επί τόπου σε αρκετούς ακόμη ενοίκους που αντιμετώπισαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Αν και οι ένοικοι θεωρούν δεδομένο ότι η αιτία της καταστροφής ήταν η μπαταρία του πατινιού, ο Αρχιπύραρχος Βασίλης Ζαφείρης διευκρίνισε ότι η επίσημη αιτία της πυρκαγιάς τελεί υπό πλήρη διερεύνηση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.