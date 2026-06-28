Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Εκτίμηση ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι - Δύο τραυματίες

Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα η φωτιά, η οποία είχε ξεσπάσει νωρίτερα σήμερα (28/6) σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια.

Όπωε αναφέρει το ΕΡΤnews, η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο ανήκει σε θαμώνα του ξενοδοχείου και εξερράγη.

Ο ιδιοκτήτης του πατινιού, ηλικίας 35-40 ετών και Ιρανός υπήκοος, υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει διασωληνωθεί.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και δεύτερος τραυματίας, ο οποίος είναι εκτός κινδύνου, αλλά φέρει χτυπήματα στην κεφαλή και στην κοιλιακή χώρα.

Η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί σε άλλους ορόφους και κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Ταυτόχρονα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι ένοικοι του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο της προληπτικής εκκένωσης, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.