Φωτιά στα Μέγαρα: Αγωνία για αγνοούμενο κτηνοτρόφο στη Βένιζα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα δύο πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική, ενώ σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει ο Alpha, στην Βένιζα Μεγάρων η φωτιά έφτασε από την Βοιωτία και σάρωσε ότι υπήρχε στο πέρασμά της. Σημειώνεται πως οι θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν λόγω της φωτιάς έλιωσαν ακόμα και τα σίδερα, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα είναι κατεστραμμένα, ενώ την ίδια στιγμή στην περιοχή το πιο επίφοβο ζήτημα είναι οι αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα αναζωπυρώσεις υπάρχουν προς το Αλεποχώρι και την Ψάθα, ενώ αγωνία κυριαρχεί για έναν εγκλωβισμένο κτηνοτρόφο που βρίσκεται στο βουνό και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι κάτοικοι είναι επί ποδός καθώς δεν γνωρίζουν αν ο άνθρωπος κατάφερε να διαφύγει της φωτιάς.

Σημειώνεται πως αρκετοί κάτοικοι έβαλαν σε κίνδυνο την ζωής τους προκειμένου να διασώσουν την περιουσία τους, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Κομβικής σημασίας ήταν η έλλειψη εναέριων μέσων, καθώς δεν πέταξαν την κατάλληλη στιγμή με αποτέλεσμα την επέκταση της φωτιάς. Το συγκεκριμένο δάσος είχε να καεί 60 χρόνια, με την οικολογική καταστροφή να είναι τεράστια.

«Δεν θα ζήσουμε για να ξαναδούμε το δάσος να αναγεννιέται», αναφέρουν οι κάτοικοι, τονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής, ενώ κανείς δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι του.

Σημαντικός κίνδυνος και φόβος των πυροσβεστών είναι από που μπορεί να ξεπηδήσει η φωτιά καθώς αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επιπλέον σημαντική είναι η συνεισφορά των εθελοντών και της οργάνωσης που κυριαρχεί δεδομένου ότι η φωτιά καίει εδώ και 4 ημέρες.

Πολλοί κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είδαν το σπίτι τους να χάνεται επειδή το διπλανό δεν ήταν καθαρισμένο, ενώ συγκλονίζει η μαρτυρία πυροσβέστη ο οποίος είχεο βοηθήσει να σωθούν τόσα σπίτια, ενώ το δικό του χάθηκε.