«Φωτιά» στα πορτοφόλια βάζει η Τσικνοπέμπτη: 13% ακριβότερα τα κρέατα - Τι προτιμούν οι καταναλωτές

Ακριβά θα πληρώσουν όσοι Έλληνες αποφασίσουν να τιμήσουν τη φετινή Τσικνοπέμπτη (12/2), καθώς οι τιμές των κρεάτων εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη, ακόμα και για παραδοσιακά φθηνές κοπές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα κρέατα θα δουν ανοδικές ανατιμήσεις έως και 13%, με τους καταναλωτές να εξερευνούν ήδη τρόπους περικοπών, όπως η μείωση των ποσοτήτων και η αγορά φθηνότερων ζωϊκών προϊόντων.

Για τις ραγδαίες αυξήσεις ευθύνονται από τη μία οι ανατιμήσεις στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, καθώς και οι καταστροφικές για την εγχώρια παραγωγή πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με μαζικές θανατώσεις ζώων.

Όσον αφορά τα πλέον δημοφιλή είδη για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης αυτά είναι:

Χοιρινές μπριζόλες: 8,9 ευρώ/κιλό από 8 ευρώ/κιλό το 2025

Παϊδάκια αρνίσια: 21,5 ευρώ/κιλό από 18 ευρώ/κιλό το 2025

Γύρος χοιρινός: 11,4 ευρώ/κιλό από 10 ευρώ/κιλό το 2025

Καλαμάκια χοιρινά: 11,7 ευρώ/κιλό από 11 ευρώ/κιλό το 2025

Κιμάς μοσχαρίσιος: 18 ευρώ/κιλό από 12 ευρώ/κιλό το 2025