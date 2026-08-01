Φωτιά στη Βοιωτία: Νέο μήνυμα από το 112 - Σε κίνδυνο η περιοχή Λιβαδόστρα

Το 112 ήχησε ξανά στη Βοιωτία, αυτή τη φορά για εκκένωση της περιοχή Λιβαδόστρα, όπου πλησιάζουν οι φλόγες.

Στο μήνυμά του, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης καλεί τους κατοίκους της Λιβαδόστρας να απομακρυνθούν προς τα Λεύκτρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβαδόστρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λιβαδόστρα απομακρυνθείτε προς Λεύκτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφερόταν, ειδικότερα.

Οι πυροσβέστες παλεύουν από χθες με τον πύρινο εφιάλτη στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 02:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Μεγάλη η δύναμη πυρόσβεσης

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.