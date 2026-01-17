Φωτιά στη Χαλκίδα: Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά την μεγάλη πυρκαγιά σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στη Χαλκίδα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί σε διπλανά σπίτια. Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκαν οι παρακείμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με το evima.gr τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν από το σπίτι, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα διασωληνώθηκε, ενώ η άλλη γυναίκα δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, δήλωσε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με προτεραιότητα την προστασία ανθρώπινων ζωών και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.