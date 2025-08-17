Μενού

Φωτιά στη Χίο: Η σπαρακτική εικόνα του Copernicus και τα 70.000 στρέμματα που επηρεάστηκαν

Δορυφορική εικόνα του Copernicus δείχνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στη Χίο.

Φωτιά κοντά σε σπίτι | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR
Συνολικά 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Χίο, μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου και βασίστηκε σε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της ίδιας ημέρας.

Στον σχετικό χάρτη, οι επηρεασμένες περιοχές αποτυπώνονται με κίτρινες αποχρώσεις, καταγράφοντας την εξάπλωση της φωτιάς έως εκείνη τη χρονική στιγμή.

χίος-φωτιά-χάρτης
Χάρτης από την καμένη έκταση της Χίου | ΜΕΤΕΟ

