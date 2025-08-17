Φωτιά στη Χίο: Η σπαρακτική εικόνα του Copernicus και τα 70.000 στρέμματα που επηρεάστηκαν

Συνολικά 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Χίο, μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου και βασίστηκε σε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της ίδιας ημέρας.

Στον σχετικό χάρτη, οι επηρεασμένες περιοχές αποτυπώνονται με κίτρινες αποχρώσεις, καταγράφοντας την εξάπλωση της φωτιάς έως εκείνη τη χρονική στιγμή.

Χάρτης από την καμένη έκταση της Χίου | ΜΕΤΕΟ