Φωτιά στη Λιοσίων: Διακοπές και καθυστερήσεις στον Προαστιακό - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η λειτουργία συρμών στον Προαστιακό, στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.
Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.
- Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»
- Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς πληρώνεται το voucher
- «Τον πήραν απ' το σπίτι με αίματα»: Νίκος και Γιώργος θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε
