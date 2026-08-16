Φωτιά στη Σκύρο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική

Μάχη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκύρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με προσωπικό και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Πλέον, επιχειρούν συνολικά 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και, λόγω των ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κινήθηκε προς τον Άγιο Φωκά και στη συνέχεια ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην ανακοπή της πορείας της προς τον οικισμό Πεύκο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένονται και εναέρια μέσα.

Χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Πεύκο και Άγιος Φωκάς προς ασφαλέστερες περιοχές.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 #πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 1ης , 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 Α/Φ και 5 Ε/Π. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026