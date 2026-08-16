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Φωτιά στη Σκύρο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσε η Πυροσβεστική στο νησί της Σκύρου, ενώ οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από την Αττική, την Εύβοια και την Θεσσαλία.

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Πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης
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Μάχη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκύρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με προσωπικό και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Πλέον, επιχειρούν συνολικά 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και, λόγω των ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κινήθηκε προς τον Άγιο Φωκά και στη συνέχεια ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην ανακοπή της πορείας της προς τον οικισμό Πεύκο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένονται και εναέρια μέσα.

Χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Πεύκο και Άγιος Φωκάς προς ασφαλέστερες περιοχές.

 

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