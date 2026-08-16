Το βουνό που «καίγεται» εδώ και χιλιάδες χρόνια αλλά κανείς δεν μπορεί να σβήσει τις φλόγες

«Υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα στη γη, από το οποίο αναδύεται φωτιά. Το όνομα αυτού του βουνού είναι Χίμαιρα», έγραψε στο έργο του «Περὶ ἀπίστων» ο αρχαίος συγγραφέας Παλαίφατος που στο έργο του κλήθηκε να καταρρίψει ορισμένους μύθους της εποχής.

Και είναι πράγματι έτσι. Στη νοτιοδυτική Τουρκία νοτιότερα της Αττάλειας ακολουθώντας την ακτογραμμή θα βρει κανείς τις φλόγες που καίνε ακόμα όπως συνέβαινε στην εποχή του. Είναι οι φλεγόμενοι βράχοι του Γιανάρτας, που πιστεύεται ότι ήταν το όρος Χίμαιρα.

Aποτελούν μέρος του Εθνικού Πάρκου Όλυμπος-Μπεϊντάγλαρι, μιας περιοχής απαράμιλλης μεσογειακής ομορφιάς, που ήταν η ιστορική περιοχή της αρχαίας Λυκίας.

Το πάρκο είναι γεμάτο από απόκρημνες κορυφές, ειδυλλιακούς τιρκουάζ όρμους και απέραντες βραχώδεις παραλίες. Όμως το πιο μοναδικό αξιοθέατό του είναι αναμφίβολα το Γιανάρτας. Εκεί που μέσα από τρύπες στους βράχουν ξεπηδούν φλόγες που δεν σβήνουν ποτέ.

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Τι προκαλεί το φαινόμενο των φλεγόμενων βράχων

Οι φλόγες δεν έχουν σχέση με ηφαιστειακή προέλευση, αλλά προκαλούνται από αέριο μεθάνιο που σχηματίζεται στα πετρώματα του Γιανάρτας, αναδύεται από το έδαφος και έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, προκαλώντας ανάφλεξη.

Σύμφωνα με το CNN, πιστεύεται ότι η περιοχή του Γιανάρτας είναι ένα από τα πιο εύφλεκτα σημεία φυσικών εκπομπών μεθανίου στη Γη. Τα πυριγενή πετρώματα κάτω από τις σχισμές είναι πλούσια σε ρουθήνιο και το υλικό αυτό δρα ως ισχυρός καταλύτης για τον σχηματισμό μεθανίου.

Το Γιανάρτας ως πόλος έλξης τουριστών

Για να φτάσουν σε αυτό, οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθήσουν ένα πέτρινο μονοπάτι κάτω από το βουνό Ταχταλί Νταγί. Το Γιανάρτας έχει έκταση περίπου ενός στρέμματος με φλόγες να ξεπηδούν μέσα από τις διάσπαρτες σχισμές στη βραχώδη επιφάνεια που δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό, αλλά και συνάμα γαληνιο θέαμα. Το σκηνικό συμπληρώνουν τα πεύκα τριγύρω καθώς και το γαλάζιο της Μεσογείου, ενώ πιο κάτω βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Ηφαίστου, του Έλληνα θεού που συνδέθηκε με τη φωτιά μέσω του ρόλου του ως σιδηρουργός των θεών.

Οι φλεγόμενοι βράχοι αποτελούν μέρος μιας προστατευόμενης πολιτιστικής περιοχής, με είσοδο στα βόρεια όρια του παραθαλάσσιου χωριού Τσιραλί. Η πρόσβαση στο Γιανάρτας είναι σχετικά εύκολη: απαιτεί περίπου 30 λεπτά πεζοπορίας σε ανηφορικό μονοπάτι.

Η καλύτερη εποχή για να το επισκεφτεί κανείς είναι από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου ή από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου σύμφωνα με τοπικούς οδηγούς και περισσότερο συνηθίζεται να το επισκέπτονται το σούρουπο καθώς οι φλόγες καίνε πιο εντονα και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Το πάρκο κλείνει στις 8 μ.μ.

Πώς συνδέεται με την ελληνική μυθολογία

Στην Ιλιάδα, ο Όμηρος περιγράφει τη Χίμαιρα, ένα τέρας το οποίο ήταν «στο μπροστινό μέρος ένα λιοντάρι, στο πίσω μέρος ένα φίδι και στη μέση μια κατσίκα, που έβγαζε μία τρομακτική, φλεγόμενη φωτιά».

Ένας ιρλανδικής καταγωγής Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού ονόματι Φράνσις Μποφόρ ερεύνησε την περιοχή το 1811 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Γιαναρτάς ήταν το μυθικό βουνό Χίμαιρα, επικαλούμενος τον αρχαίο Ρωμαίο συγγραφέα Πλίνιο, ο οποίος είχε κάνει τον ίδιο ισχυρισμό. Αν και η θεωρία του Μποφόρ έχει αρκετούς υποστηρικτές, άλλοι διαφωνούν.