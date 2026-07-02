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Φωτιά στην Ανάβυσσο: Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο

Η φωτιά στην Ανάβυσσο εντοπίζεται στην περιοχή Μεσοχώρι, στον οικισμό ΑΤΕ - Επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Ελικόπτερο | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στην Ανάβυσσο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7/2026) στην περιοχή Μεσοχώρι, στον οικισμό ΑΤΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. 

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