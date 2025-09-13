Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο, σε δασική περιοχή στην Αρχαία Ολυμπία. Στο σημείο έχουν ήδη φτάσει πυροσβέστες και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.