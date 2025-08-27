Μενού

Φωτιά στην Αττική Οδό: Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό με αναπτήρα

Ο 62χρονος φερόμενος ως εμπρηστής στην Αττική Οδό, κουβαλούσε μαζί του και σακίδιο πλάτης.

Ο συλληφθείς για τη φωτιά στην Αττική Οδό | Πυροσβεστική Υπηρεσία
Χειροπέδες σε έναν 62χρονο αλλοδαπό πέρασαν σήμερα (27/8) αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σχετικά με τη χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αττική Οδό, στην περιοχή της Κάντζας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 62χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

