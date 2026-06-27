Φωτιά στην Βοιωτία: Ήχησε το 112 στον Άγιο Βασίλειο - Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

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Φωτιά καίει στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας ενώ εστάλη και μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 51 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα του 112

Στο μεταξύ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026