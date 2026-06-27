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Φωτιά στην Βοιωτία: Ήχησε το 112 στον Άγιο Βασίλειο - Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Μεγάλη φωτιά καίει στην Βοιωτία στον Άγιο Βασίλειο ενώ μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Φωτιά στην Κρήτη
Κατάσβεση φωτιάς στην Κρήτη | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Φωτιά καίει στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας ενώ εστάλη και μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 51 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα του 112

Στο μεταξύ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα

 

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