Φωτιά στην Βοιωτία: Ήχησε το 112 στον Άγιο Βασίλειο - Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά καίει στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας ενώ εστάλη και μήνυμα του 112.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 51 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα του 112
Στο μεταξύ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα
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