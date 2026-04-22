Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίγεται επιχείρηση πλαστικών - Διακοπή κυκλοφορίας

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/04) ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών, στη νέα είσοδο της Καλαμάτας, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη, ενώ από την καύση εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, καθιστώντας επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν υπήρχε κανείς μέσα στη μάντρα. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.

Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά το συντομότερο δυνατό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Καλαμάτας στη νέα είσοδο, για λόγους ασφάλειας.

