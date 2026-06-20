Κοντά σε σπίτια έχουν φτάσει οι φλόγες από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα (20/06) στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροπόταμου.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ότι στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Παρ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Επίσης, ενισχύσεις φτάνουν στην περιοχή με το φέρι από την Αγία Μαρίνα, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο του Orange Press Agency

Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα Ευβοίας.

Αξιωματικός της Πυροσβεστικής, που μίλησε στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για την πιο σοβαρή φωτιά που έχει ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου.

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας επεσήμανε πως πρέπει η φωτιά να περιοριστεί πριν πέσει ο ήλιος και σταματήσουν οι πτήσεις.

Μίλησε για τους δυνατούς ανέμους και επεσήμανε πως οι επόμενες 3 ώρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της φωτιάς.

«Θα είναι μία δύσκολη μάχη για όλη τη βραδιά» επεσήμανε ο ίδιος και εξήγησε πως οι οικισμοί είναι περί το ένα χιλιόμετρο από τους δύο οικισμούς.