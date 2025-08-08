Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κεφαλονιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08). Η κατάσταση σύμφωνα με πληροφορίες σταθεροποιείται.

Ωστόσο στη περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ και για να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά τα εναέρια μέσα που επιχειρούν πλέον είναι 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμείες να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.