Φωτιά στην Κερατέα: Ήχησε το 112 για Άγιο Νικόλαο και Μαύρο Λιθάρι

Κόλαση φωτιάς στο μέτωπο της Κερατέας και ολονύχτια μάχη, με τις φλόγες, να έχουν φτάσει έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή. Η μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών για την κατέσβαση της πυρκαγιάς συνεχίζεται και θα δοθεί έως το πρωί, μέχρι να σηκωθούν και πάλι τα εναέρια μέσα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Το πύρινο μέτωπο ξεπερνά - σύμφωνα με μαρτυρίες - τα 7 χιλιόμετρα, ενώ είναι πολλά τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες. Συνεχή ήταν τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στη μάχη και η αστυνομία με επιχειρήσεις απομάκρυνσης ηλικιωμένων -κυρίως- κατοίκων προς ασφαλή σημεία.

Το πύρινο μέτωπο στην Π. Φώκαια αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Οι φλόγες κινούνται πλέον προς παραλιακές ζώνες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για να αποτρέψουν την εξάπλωση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος στο ΕΡΤΝews, η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα. το ένα μέτωπο πηγαίνει προς τη Γερακίνα στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, ένα προς τον οικισμό Καταφυγή και ένα στο Θυμάρι.

Το μέτωπο στην Τριανταφυλλιά περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα είναι σε ύφεση. Λίγο μετά τις 4:30 το μέτωπο στο Θυμάρι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνε.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Λίγο μετά τις 4:30 εστάλη μήνυμα 112 για τις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.