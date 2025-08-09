Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ - Κατηγορούνται για το δίκτυο της περιοχής

«Κρανίου τόπος» η Κερατέα μετά τη χθεσινή καταστροφική φωτιά, με τις Αρχές να προχωρούν, μεταξύ άλλων, σε δύο συλλήψεις την ώρα που αναζητούν ένα ακόμη άτομο για το χθεσινό «πύρινο μέτωπο».

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπρηεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων - κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Φωτιά στην Κερατέα: Καταστροφικός απολογισμός

Υπό έλεγχο τέθηκε από το πρωί του Σαββάτου (09/08), η φωτιά στην Ανατολική Αττική, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης ωστόσο να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σημειώνεται ότι μία πρώτη εκτίμηση για τις εκτάσεις που έχουν πληγεί από την χθεσινή πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα από την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ενεργοποιήθηκε χθες από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε.

«Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει:

«Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».