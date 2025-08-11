Μενού

Φωτιά στην Οινόη: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην Οινόη Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Φωτιά
Πυροσβέστες σε κατάσβεση φωτιάς (φωτογραφία αρχείου) | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση λίγο πριν τις 3.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία οι περισσότεροι.

Μέχρι αυτή την ώρα, παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.

