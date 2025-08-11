Φωτιά στην Οινόη: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση λίγο πριν τις 3.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία οι περισσότεροι.

Μέχρι αυτή την ώρα, παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.