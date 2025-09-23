Φωτιά στην Πάρνηθα - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Πάρνηθα, πολύ κοντά στο καταφύγιο Μπάφι και συγκεκριμένα σε δασική έκταση κοντά στο πάρκινγκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κινητοποίηση πυροσβεστών και εθελοντών είναι μεγάλη και υπάρχει η ελπίδα πως με σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες (έχει αρκετή υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία και δε φυσάει δυνατός άνεμος) σύντομα η φωτιά θα περιοριστεί πριν πάρει διαστάσεις.
Η φωτιά καίει σε πλαγιά και η εξάπλωση της γίνεται με αργούς ρυθμούς κάτι που κάνει τους επιτελείς της πυροσβεστικής να ελπίζουν πως σύντομα θα την περιορίσουν και στη συνέχεια θα τη σβήσουν.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται πως η φωτιά προκλήθηκε, περίπου τα μεσάνυχτα, μετά από έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ.
