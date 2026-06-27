Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Λιβαδειά

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Φωτιά καίει στην περιοχή Πέτρα Βοιωτίας ενώ μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν προς Λιβαδειά.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Δείτε βίντεο από την φωτιά στην περιοχή: