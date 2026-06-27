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Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Λιβαδειά

Φωτιά ξέσπασε στην Πέτρα Βοιωτίας. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν προς Λιβαδειά.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά καίει στην περιοχή Πέτρα Βοιωτίας ενώ μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν προς Λιβαδειά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από την φωτιά στην περιοχή:

 

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