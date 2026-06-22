Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και δύο αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο για ρίψεις από αέρος.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Μάλιστα, ήχησε το 112 λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026