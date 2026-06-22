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Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 9 οχήματα, πεζοπόρο και 3 εναέρια μέσα.

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φωτια
Ελικόπτερο | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και δύο αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο για ρίψεις από αέρος.

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Μάλιστα, ήχησε το 112 λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή. 

 

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