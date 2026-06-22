Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και δύο αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο για ρίψεις από αέρος.
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Μάλιστα, ήχησε το 112 λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή.
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