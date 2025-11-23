Μενού

Φωτιά στις Κονίστρες Εύβοιας: «Στάχτη και αποκαΐδια» κατάστημα ΟΠΑΠ

Φωτιά ξέσπασε εχθές τα ξημερώματα σε κατάστημα ΟΠΑΠ στην Εύβοια.

εύβοια
Φωτιά σε κατάστημα ΟΠΑΠ στην Εύβοια | evima.gr
Η σειρήνα της Πυροσβεστικής ήχησε εχθές τα ξημερώματα (23/11) στην Εύβοια, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα ΟΠΑΠ υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι φλόγες που ξέσπασαν έξω από το κατάστημα, επεκτάθηκαν γρήγορα στον εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα το κατάστημα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο σύμφωνα με το evima.gr, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Κύμης με τρία οχήματα και πέντε πυροσβέστες και υπό τις οδηγίες του υποδιοικητή Δημήτρη Ποδαρά, έδωσαν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτίρια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

