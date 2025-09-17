Φωτιά στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στην Αγίας Τριάδας

Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα (17/09), σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχουπαλλήλων.
Eπιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.
