Φωτιά στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στην Αγίας Τριάδας

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Τριάδας εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στο Μενίδι.

Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα (17/09), σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχουπαλλήλων.

Eπιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.


 

