Φωτιά στο Μενίδι: Διακοπή κυκλοφορίας στην Αγίας Τριάδας

Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα (17/09), σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχουπαλλήλων.

Eπιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025



