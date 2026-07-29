Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Υπάρχουν και τραυματίες από τις φωτιές» - Θλίψη για τους 2 νεκρούς πυροσβέστες

Σε τραγωδία ανεξέλεγκτων διαστάσεων εξελίσσεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Πέρα από την απώλεια δύο πυροσβεστών, καταγράφονται πλέον και τραυματισμοί πολιτών που βοηθούν εθελοντικά στο μέτωπο της κατάσβεσης.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, εκτός από τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες μεταξύ των κατοίκων που συνδράμουν στις δυνάμεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο πολιτών δεν κρίνεται σοβαρή.

Αναφερόμενος στην απώλεια των δύο πυροσβεστών, ο κοινοτάρχης επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν, σημειώνοντας πως οι άτυχοι άνδρες εντοπίστηκαν εκτός του πυροσβεστικού οχήματός τους, επί του κεντρικού δρόμου που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, από όπου και τους παρέλαβαν τα ασθενοφόρα.

Η εικόνα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει δραματική, με την πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτηΗ έκταση της φωτιάς ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια στην Κρύα Βρύση.

Παρά την κινητοποίηση, οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη την πραγματοποίηση βολών από τα εναέρια μέσα.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και καίει προς παντού. Προσπαθούμε να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε, τουλάχιστον τα σπίτια», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο κ. Βαβουράκης.