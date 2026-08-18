Φωτιά στους Ρωγούς Καλαβρύτων: Καίει δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το tempo24.news ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.
Στη περιοχή υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.
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