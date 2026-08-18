Φωτιά στους Ρωγούς Καλαβρύτων: Καίει δασική έκταση

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το tempo24.news ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στη περιοχή υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ρωγοί Καλάβρυτων Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026