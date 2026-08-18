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Φωτιά στους Ρωγούς Καλαβρύτων: Καίει δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων το απόγευμα της Τρίτης 18/8. Στην κατασβεση συμμετέχει και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

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Ελικόπτερο πυροσβεστικής | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το tempo24.news ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στη περιοχή υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.

 

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