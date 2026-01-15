Φωτιά τώρα κοντά στο μετρό του Αγίου Ιωάννη - Καπνοί στην ατμόσφαιρα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα σύνορα του Νέου Κόσμου με τη Δάφνη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε άλσος δίπλα από τον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης και γρήγορα πήρε έκταση.

Στο σημείο σπεύδουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.