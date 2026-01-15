Φωτιά τώρα κοντά στο μετρό του Αγίου Ιωάννη - Καπνοί στην ατμόσφαιρα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα σύνορα του Νέου Κόσμου με τη Δάφνη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε άλσος δίπλα από τον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης και γρήγορα πήρε έκταση.
Στο σημείο σπεύδουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.