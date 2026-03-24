Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε στις 06:10 το πρωί της Τρίτης (24/3) σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Σώματος πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο νούμερο 301 της οδού. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε όλο τον χώρο, με τις φλόγες να διακρίνονται από την σκεπή της αυτοσχέδιας εκκλησίας., ενώ εσωτερικά φαίνεται να έχει καεί ολοσχερώς το οίκημα.

Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο προηγούμενο διάστημα, καθότι αφορούσε μια υπόθεση ναρκωτικών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική κλήση και έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.