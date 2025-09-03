Μενού

Φωτιά τώρα σε αποθήκη στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι.

Φωτιά - Μενίδι
Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι | Orange Press Agency
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα επί της οδού Ορτανσίας στο Μενίδι.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55 σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται εντός φυτωρίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

 

ΕΛΛΑΔΑ