Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα επί της οδού Ορτανσίας στο Μενίδι.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55 σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται εντός φυτωρίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.