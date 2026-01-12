Μενού

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ίλιον.

φωτιά Ίλιον
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον | Orange Press Agency
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Αρχών για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Ίλιον και ειδικότερα στην οδό Κισσάμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους.

Η στιγμή που ξεσπάει φωτιά στο σπίτι στο Ίλιον

Παράλληλα, σε βίντεο που δημοσιεύει το Orange Press Agency, καταγράφεται η στιγμή της εκδήλωσης της μεγάλης φωτιάς στη διπλοκατοικία της οδού Κισσάμου στο Ίλιον. Στις εικόνες φαίνεται ένας πίδακας καπνού να ξεπηδά από το κτίριο το οποίο καίγεται ολοσχερώς, μαζί με δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο ισόγειο.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούγονταν εκρήξεις από τον χώρο κάτι που εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις πέντε έχοντας προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές αλλά όχι τραυματισμούς.

