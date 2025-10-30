Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που καίει σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.
Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.
Η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό ενός ζεύγους ηλικιωμένων που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ στο σημείο - σύμφωνα με πληροφορίες - υπάρχει πυκνός καπνός.
