Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά καίει σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς
Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς | Intime
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που καίει σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό ενός ζεύγους ηλικιωμένων που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ στο σημείο - σύμφωνα με πληροφορίες - υπάρχει πυκνός καπνός.

 

