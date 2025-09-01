Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.