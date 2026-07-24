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Φωτιά τώρα σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

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Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας με υδροφόρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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