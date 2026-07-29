Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Πάτημα Μαρκοπούλου Αττικής, με την πυροσβεστική καθ'οδόν.

Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, στον χώρο της επιχείρησης έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 15 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026