Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Πάτημα Μαρκοπούλου Αττικής, με την πυροσβεστική καθ'οδόν.
Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, στον χώρο της επιχείρησης έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
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