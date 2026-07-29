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Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο - Επί ποδός η πυροσβεστική

Φωτιά έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Μαρκόπουλο Αττικής, με την πυροσβεστική καθ'οδόν.

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Επέμβαση της πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο
Επέμβαση της πυροσβεστικής | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Πάτημα Μαρκοπούλου Αττικής, με την πυροσβεστική καθ'οδόν.

Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, στον χώρο της επιχείρησης έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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