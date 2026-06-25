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Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στο Ηράκλειο: «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Μήνυμα από το 112 στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την φωτιά σε αποθήκη ξυλείας απειλεί σπίτια στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.

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Φωτιά στο Ηράκλειο
Φωτιά στο Ηράκλειο | Youtube / @nea kriti
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Συναγερμός σήμανε στο Ηράκλειο Κρήτης με την επείγουσα ειδοποίηση του 112 να κινητοποιεί τον μηχανισμό και να καλεί τους κατοίκους σε άμεση εγρήγορση για την φωτιά.

 

Η  μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, η οποία ξεκίνησε από αποθήκη ξυλείας. Οι φλόγες, βρίσκοντας άφθονο και άκρως εύφλεκτο υλικό, γιγαντώθηκαν ταχύτατα και εισχώρησαν στον αστικό ιστό, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για παρακείμενες κατοικίες που έχουν ήδη παραδοθεί στη μανία της φωτιάς.

Κάτω από τους πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί από ολόκληρη την πόλη, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου από αέρος, δίνουν μια τιτάνια μάχη με τον χρόνο για να ανακόψουν την καταστροφική πορεία του μετώπου και να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.

 

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