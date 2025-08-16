Φωτιά τώρα σε Ηλεία και Αχαΐα: Μήνυμα από το «112» για Βυτιναίικα και Λιβάρτζι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δύο μέτωπα, σε Ηλεία και Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας, με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Φωτιά στην Αχαΐα

Την ίδια ώρα, νέο πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Λιβάρτζι της Αχαΐας, επίσης σε δασική έκταση, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο να περιοριστεί πριν επεκταθεί.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Οι καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι, δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στις περιοχές των πυρκαγιών, να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.