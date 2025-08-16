Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα με συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον άμεσο έλεγχό της.
