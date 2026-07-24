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Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα: 30 πυροσβέστες στο σημείο

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Οινόφυτα Βοιωτίας - Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα.

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Φωτιά | Eurokinissi/ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Φωτιά ξέσπασε στα Οινόφυτα Βοιωτίας περίπου στις 15.00 το μεσημέρι, με κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων. 

Στην κατάσβεση της φωτιάς λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες και ο Δήμος Τανάγρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σημειώνεται πως η φωτιά οριοθετήθηκε.

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