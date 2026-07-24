Φωτιά ξέσπασε στα Οινόφυτα Βοιωτίας περίπου στις 15.00 το μεσημέρι, με κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων.
Στην κατάσβεση της φωτιάς λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες και ο Δήμος Τανάγρας.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Σημειώνεται πως η φωτιά οριοθετήθηκε.
- Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»
- «Θα μου ραγίσει η καρδιά αν τα αποχωριστώ»: Η κυρία Δ. έμεινε άστεγη για να μη χάσει τα σκυλιά της
- Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι
- Δεν περιγράφουμε άλλο: Ο Τάκης Τσουκαλάς σε μια σπάνια φωτογραφία με τον εγγονό του
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.