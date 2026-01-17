Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σπίτι κάηκε ολοσχερώς - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε στους κατοίκους της Χαλκίδας μετά από φωτιά σε κατοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, όπου οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα και τύλιξαν το σπίτι, χωρίς να αφήσουν περιθώρια άμεσης αντίδρασης.

Σύμφωνα με το evianews.gr η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες.

Πυκνό νέφος καπνού υψώθηκε πάνω από τη γειτονιά και ήταν ορατό από διάφορα σημεία της Χαλκίδας, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Έντονη ανησυχία επικράτησε στους κατοίκους της περιοχής, καθώς υπήρχε φόβος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες κατοικίες, με αρκετούς να βγαίνουν στους δρόμους παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά σπίτια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.