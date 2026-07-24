Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς έχει οργανωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης του δήμου Σουφλίου.
Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, με τη συνδρομή από αέρος τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών κι ενός ελικοπτέρου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
- Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»
- «Θα μου ραγίσει η καρδιά αν τα αποχωριστώ»: Η κυρία Δ. έμεινε άστεγη για να μη χάσει τα σκυλιά της
- Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι
- Δεν περιγράφουμε άλλο: Ο Τάκης Τσουκαλάς σε μια σπάνια φωτογραφία με τον εγγονό του
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.