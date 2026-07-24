Μενού

Φωτιά τώρα στη Λευκίμμη: Καίγεται δασική έκταση - Επιχείρηση και από αέρος

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Λευκίμμης του δήμου Σουφλίου - Καίγεται δασική έκταση ενώ πραγματοποιείται και επιχείρηση από αέρος.

Reader symbol
Newsroom
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

 Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς έχει οργανωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης του δήμου Σουφλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου, με τη συνδρομή από αέρος τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών κι ενός ελικοπτέρου.

 Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ