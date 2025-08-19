Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Ανάληψη Μεσσηνίας έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική, που σπεύδει για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.