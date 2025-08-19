Μενού

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα στην Ανάληψη Μεσσηνίας έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική.

Reader symbol
Newsroom
fotia-canadair
Φωτιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Ανάληψη Μεσσηνίας έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική, που σπεύδει για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ