Μενού

Φωτιά τώρα στη Μήλο: 5 εναέρια επιχειρούν στον Προφήτη Ηλία

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο, ξέσπασε και πήρε διαστάσεις περίπου στις 18:00 το απόγευμα. 

Reader symbol
Newsroom
αεροσκάφος φωτιά
Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο, ξέσπασε και πήρε διαστάσεις περίπου στις 18:00 το απόγευμα. 

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με  και 1 όχημα, ενώ απογειώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ