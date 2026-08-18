Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο, ξέσπασε και πήρε διαστάσεις περίπου στις 18:00 το απόγευμα.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα, ενώ απογειώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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