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Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο, ξέσπασε και πήρε διαστάσεις περίπου στις 18:00 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα, ενώ απογειώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Μήλου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026