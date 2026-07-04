Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση φωτιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και 'Αγιος Ισίδωρος.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.
Σύμφωνα με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.
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