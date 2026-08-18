Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στον Προφητη Ηλία Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π.

Η κινητοποίηση είναι αυξημένη, καθώς η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που σε συνδυασμό με τη φύση της βλάστησης καθιστά κρίσιμη την άμεση οριοθέτηση της εστίας.

Salamina press

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφητη Ηλία Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαλαμίνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μέσα σε περίπου 30 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση, πλησίον του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:45, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, συμβάλλοντας στην ταχεία αντιμετώπιση της εστίας και στην αποτροπή επέκτασής της.

Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.