Φωτιά τώρα στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαμοθράκη. Ανησυχία για την περιοχή, καθώς ήχησε το 112.

Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σε φωτιά
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Intime
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στις  Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Πυροσβεστική, την ώρα που ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όσον αφορά την κινητοποίηση, στη Σαμοθράκη επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την ώρα που από τον αέρα συνδρομή παρέχουν τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

Σε ό,τι αφορά στο 112, ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 08:00 το απόγευμα καλώντας τους κατοίκους της περιοχής στη Σαμοθράκη να βρίσκονται σε ετοιμότητα, και να ακούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκη της περιφερειακής ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το 112 στο ίδιο μήνυμα.

