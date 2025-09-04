Φωτιά τώρα σε εξέλιξη στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.

Από αέρος 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή του Χορτιάτη να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025