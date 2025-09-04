Φωτιά τώρα σε εξέλιξη στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.
Από αέρος 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή του Χορτιάτη να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
