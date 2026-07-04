Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρούν 26 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές του Νομού Θεσσαλονίκης έπειτα από εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή των Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος. Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεσή της έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του μετώπου. Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται:

26 Πυροσβέστες με 9 οχήματα

1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ)

1 Ελικόπτερο (Ε/Π) που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού