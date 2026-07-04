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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρούν 26 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 9 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερο για την κατάσβεση.

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Πυροσβεστικά οχήματα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές του Νομού Θεσσαλονίκης έπειτα από εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή των Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος. Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεσή της έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του μετώπου. Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται:

  • 26 Πυροσβέστες με 9 οχήματα
  • 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ)
  • 1 Ελικόπτερο (Ε/Π) που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού

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